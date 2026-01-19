중징계 위기 친한계 김종혁 "윤리위원장 기피신청 할 것"

당원권 정지 2년의 중징계 위기에 처한 친한(한동훈)계 김종혁 전 국민의힘 최고위원이 윤민우 중앙윤리위원장에 대한 기피 신청을 하겠다고 19일 밝혔다.

김 전 최고위원은 이날 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위 회의에 참석해 소명 절차를 마친 뒤 기자들과 만나 "윤리위 규정을 보면 제척사항, 기피신청이 있다"며 이같이 말했다.

김 전 최고위원은 "윤 위원장이 한동훈 전 대표를 제명하면서 쓴 결정문에서 저를 '마피아'에 비유하고 '테러리스트'라 했다" 며 "그것은 윤리위원장이 저에 대해 범법 행위를 했다는 예단을 가진 증거"라고 주장했다.

윤리위 측은 기피 신청 의사를 밝힌 김 전 최고위원에게 "오늘 자정까지 기피 신청서를 이메일로 제출하라"고 통보한 것으로 알려졌다. 국민의힘 당헌·당규에 따르면 징계심의대상자는 위원 중에서 현저히 불공정한 의결을 할 우려가 있는 위원이 있는 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 그 위원의 기피를 신청할 수 있다.

앞서 당무감사위원회는 지난달 김 전 최고위원이 언론 인터뷰 등에서 당 지도부와 당원을 모욕하는 언행을 했다며 당원권 정지 2년 처분을 내릴 것을 윤리위에 권고했다. 이후 윤리위는 김 전 최고위원에게 회의에 출석해 본인 입장을 소명하라고 요구한 바 있다. 윤리위가 조만간 열릴 회의에서 징계 수위를 의결하면 최고위원회 논의를 거쳐 징계가 확정된다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



