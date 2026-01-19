본문 바로가기
첨단양식 어떻게?… 국립부경대·대만해양대, 국제공동학술교류 행사

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.19 14:25

국립부경대학교가 대만해양대와 국제공동학술교류 행사를 펼쳤다.


국립부경대학교 수산과학대학(학장 김영목)은 지난 12일부터 15일까지 대만 국립대만해양대학교에서 국제공동학술교류 행사를 개최했다고 19일 알렸다.

이 행사에 국립부경대와 대만해양대의 교원, 직원 80여명이 참석해 양 대학 간 학술세미나를 진행하고 학술정보 교환, 공동연구 및 학생 교류 확대 방안 등을 논의했다.


학술세미나에서는 첨단 양식, 어류 면역과 유전, 식품 안전 등 해양·수산 분야 최신 연구 성과 발표들이 진행됐으며 70여편의 연구 포스터 전시도 함께 열렸다.


학술세미나에 이어 대학 시설 견학과 유학생 상담, 국제화 프로그램 발전 방안 협의를 통해 양 대학은 향후 국제 학술 교류와 공동연구 협력 기반을 지속적으로 강화하기로 했다.

국립부경대 수산과학대학은 대만해양대 등 자매결연대학들과 글로벌 연구 네트워크 확대 및 해양·수산 분야 국제 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

국립부경대 수산과학대학과 국립대만해양대가 국제공동학술교류 행사를 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
