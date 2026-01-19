본문 바로가기
김동연, 수원 한파쉼터 점검…19일 오후1시 '비상 1단계'

이영규기자

입력2026.01.19 14:25

김동연 경기도지사가 20일부터 경기도를 비롯한 전국 최저기온이 영하 10도 아래로 내려가는 등 강추위가 예고됨에 따라 19일 도내 한파 쉼터를 찾아 안전관리 실태를 점검하고 차질 없는 대응을 당부했다.


김동연 지사는 이날 수원시 인계본동 경로당을 방문해 어르신들의 안부를 물으며 "오늘 오후부터 강추위가 온다고 해서 한파에 어떻게 지내시는가 걱정돼서 왔다"며 "혹시 필요하거나 아쉬운 게 있으시면 연락하시면 도에서 지원하겠다"고 말했다.

김동연 경기도지사가 수원 한파쉼터를 찾아 쉼터를 찾은 시민과 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

김 지사는 앞서 경기도 재난안전대책본부 상황실을 찾아 대응 상황을 보고 받은 뒤 "출근 전 제설이 잘 돼 평소와 비슷한 도로정체 외 큰 사고 없이 불편이 발생하지 않아 다행"이라며 "눈은 그치고 있지만 도로 결빙에 대비해 강설 이후 상황까지 잘 관리해 달라"고 당부했다.


경기도는 19일 오후 1시부터 비상 1단계 근무에 돌입했다. 비상 1단계에서는 상황 관리, 긴급 생활 안정 지원, 시설피해 응급복구 등 6개 반 13개 부서가 합동으로 근무하며 시군과 함께 선제적 상황관리와 비상 상황에 대비한다.


한편 경기도는 경로당, 주민센터, 도서관 등 8129곳의 한파 쉼터를 비롯해 응급대피소 67곳, 이동노동자 쉼터 35곳을 운영 중이다. 또 취약 노인 6만7000명, 건강 취약계층 14만 가구를 대상으로 전화와 문자를 통해 안전 확인을 하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
