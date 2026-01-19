인천 지자체, 올해 공공근로·지역공동체일자리 695명 채용

인천시는 취약계층의 안정적인 생계 보장을 위해 올해 695명을 채용하는 공공일자리 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

채용 인원은 공공근로사업 420명, 지역공동체일자리사업 275명으로 10개 군·구에서 사업을 추진할 계획이다. 실제 채용 규모는 군·구별 수요와 사업 여건에 따라 조정될 수 있다.

공공근로사업은 ▲정보화 추진 ▲공공서비스 지원 ▲환경정비 ▲안전관리 등 4개 분야를 중심으로 운영된다. 참여자는 행정업무 보조, 공공시설 관리, 생활환경 개선 등 시민 생활과 밀접한 업무를 하게 된다.

지역공동체일자리사업은 ▲지역자원활용형 ▲지역기업연계형 ▲서민생활지원형 ▲지역공간개선형 등 4개 유형으로 추진된다.

공공일자리 신청 자격은 만 18세 이상 인천시민으로, 가구소득이 기준중위 소득 60% 이하이면서 재산이 4억원 이하인 경우다. 일선 군·구는 이달 참여자를 모집해 다음 달부터 사업을 시작할 예정이다.

채용 인원과 세부 자격 요건 등은 군·구 누리집 모집공고를 참고하면 된다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>