본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천 지자체, 올해 공공근로·지역공동체일자리 695명 채용

박혜숙기자

입력2026.01.19 14:17

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 취약계층의 안정적인 생계 보장을 위해 올해 695명을 채용하는 공공일자리 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.


채용 인원은 공공근로사업 420명, 지역공동체일자리사업 275명으로 10개 군·구에서 사업을 추진할 계획이다. 실제 채용 규모는 군·구별 수요와 사업 여건에 따라 조정될 수 있다.

공공근로사업은 ▲정보화 추진 ▲공공서비스 지원 ▲환경정비 ▲안전관리 등 4개 분야를 중심으로 운영된다. 참여자는 행정업무 보조, 공공시설 관리, 생활환경 개선 등 시민 생활과 밀접한 업무를 하게 된다.


지역공동체일자리사업은 ▲지역자원활용형 ▲지역기업연계형 ▲서민생활지원형 ▲지역공간개선형 등 4개 유형으로 추진된다.


공공일자리 신청 자격은 만 18세 이상 인천시민으로, 가구소득이 기준중위 소득 60% 이하이면서 재산이 4억원 이하인 경우다. 일선 군·구는 이달 참여자를 모집해 다음 달부터 사업을 시작할 예정이다.

채용 인원과 세부 자격 요건 등은 군·구 누리집 모집공고를 참고하면 된다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다" 韓 잠재성장률 올리는 길[신년인터뷰] 치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

與당무위 '1인1표' 의결…친명vs친청 지도부 대립에 진통 예상

새로운 이슈 보기