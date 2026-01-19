코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로

로봇·반도체 강세…현대차·기아 10% 이상 ↑

코스피가 사상 처음으로 4900포인트를 넘어서면서 연초 이후 상승세가 지속되고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 149,800 전일대비 900 등락률 +0.60% 거래량 20,291,644 전일가 148,900 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 769,000 전일대비 13,000 등락률 +1.72% 거래량 2,998,206 전일가 756,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 등 반도체주도 상승세로 반전한 가운데 현대자동차와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 168,300 전일대비 17,200 등락률 +11.38% 거래량 3,436,195 전일가 151,100 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close 도 급반등하면서 지수를 견인했다.

19일 오후 2시 기준 코스피는 전날 대비 1.33% 오른 4904.91을 기록했다. 오후 1시58분께에는 사상 최고치인 4906.07을 나타냈다. 약보합 출발 이후 상승 동력이 더욱 거세지는 분위기다.

장 초반 하락 출발한 시가총액 1위 삼성전자와 2위 SK하이닉스 모두 각각 0.3%, 1.4% 상승하고 있다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 474,000 전일대비 61,000 등락률 +14.77% 거래량 5,362,479 전일가 413,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들 전 종목 시세 보기 close 는 무려 13.3% 오르며 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 398,000 전일대비 7,000 등락률 +1.79% 거래량 339,948 전일가 391,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (0.9%)을 제치고 시총 3위로 올랐다. 기아도 10.9% 오르는 등 가파른 상승세를 보이며 시총 8위로 올라섰다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 646,000 전일대비 24,000 등락률 +3.86% 거래량 183,758 전일가 622,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신[클릭 e종목]"HD현대重, 미포 합병·군함 수주로 실적 ↑" 전 종목 시세 보기 close (3.8%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,330,000 전일대비 31,000 등락률 +2.39% 거래량 137,996 전일가 1,299,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (2.3%) 등도 강세를 보였다. 시총 상위 10위 종목 중에서는 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 437,000 전일대비 9,500 등락률 -2.13% 거래량 376,008 전일가 446,500 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-2.6%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,928,000 전일대비 19,000 등락률 -0.98% 거래량 29,228 전일가 1,947,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.7%)만 하락세를 보였다.

오전 한때 순매수를 보였던 외국인과 개인은 각각 2167억원, 2728억원씩 순매도했다. 기관은 순매수로 돌아서면서 2722억원을 사들였다.

코스닥도 상승세로 돌아섰다. 같은 시간 전 거래일 대비 1.15% 오른 965.54를 나타냈다. 2022년 1월18일 장중 969.17을 기록한 이후 3년 만에 최고치를 경신했다.

시총 상위 10위 종목에서는 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 243,000 전일대비 10,000 등락률 +4.29% 거래량 246,058 전일가 233,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (4.5), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 510,500 전일대비 17,500 등락률 +3.55% 거래량 368,440 전일가 493,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (3.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 153,400 전일대비 7,600 등락률 +5.21% 거래량 474,816 전일가 145,800 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (3.5%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 65,800 전일대비 1,100 등락률 +1.70% 거래량 376,995 전일가 64,700 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (2.3%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 94,400 전일대비 1,800 등락률 +1.94% 거래량 1,587,375 전일가 92,600 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 투자금 부족으로 기회를 놓치고 있다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신"전고체 시대 대비하자" 이동채 에코프로 창업주, 연구 현장 찾아 전 종목 시세 보기 close (1.8%) 등이 강세를 보였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 496,500 전일대비 21,500 등락률 -4.15% 거래량 661,129 전일가 518,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-4.2%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,600 전일대비 1,000 등락률 -1.90% 거래량 451,944 전일가 52,600 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-2.2%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 277,000 전일대비 2,000 등락률 -0.72% 거래량 235,395 전일가 279,000 2026.01.19 14:22 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 하락세다.

투자주체별로는 외국인 홀로 1638억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 747억원, 430억원을 순매도했다.





이민우 기자



