구윤철 부총리 "성과 중심 경제 운영해야"

재경부 19일 확대간부회의

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 19일 성과 중심의 경제 운영과 생활물가 안정의 중요성을 강조했다.

구윤철 부총리는 이날 오전 정부세종청사에서 재경부 1차관과 각 실·국장 및 총괄과장 등 주요 간부가 참석하는 확대간부회의를 열었다.

구 부총리는 이 회의에서 성과 중심의 경제 운영을 강조했다. 앞서 발표된 대책을 토대로 2026년에는 초혁신경제 구현, 인공지능(AI) 대전환, K-GX(녹색전환) 등 분야별로 구체적인 성과를 만드는 데 집중해야 한다고 당부했다.

이를 위해 모든 분야를 획일적으로 다 추진하려 하지 말고 구체적인 목표를 정확히 설정하고, 설정된 목표에 정책 역량을 모아줄 것을 지시했다. 아울러 성장과 함께 그 성과가 골고루 퍼질 수 있도록 민생경제를 각별히 챙길 것을 당부했다.

특히 최근 물가와 환율 상황을 볼 때 생활물가 안정이 무엇보다 중요함을 강조하면서 각 부처와 합동으로 철저히 관리해줄 것을 주문했다. 또 청년과 지역에 대한 적극적인 지원이 필요하며, 이러한 민생 관련 고민들이 앞으로 설 민생대책 등을 포함해 준비 중인 여러 대책에 충분히 반영될 수 있도록 해달라고 지시했다.

구 부총리는 이런 역할을 제대로 수행하기 위해서는 재경부 먼저 선제적으로 정책 아젠다를 발굴할 수 있어야 한다고 강조했다. 각 부처와 함께 현안에 적극적으로 대응함과 동시에, 향후 발생할 정책 이슈를 미리 점검할 것을 지시했다. 이를 위해 재경부 내부적으로 충분한 토론이 이루어지고 그 과정에서 창의적인 아이디어가 발굴될 수 있도록 자유토론 방식의 실국 단위별 논의를 강화하겠다고 했다.

또 지금까지의 관행에서 벗어나 새로운 방식, 열린 마음으로 정책을 고민하고, 부내 소통과 부처간 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 정책을 발굴하고 혁신을 이끌어 달라고 강조했다.





