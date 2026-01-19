본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

구윤철 부총리 "성과 중심 경제 운영해야"

세종=이은주기자

입력2026.01.19 14:09

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

재경부 19일 확대간부회의

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 19일 성과 중심의 경제 운영과 생활물가 안정의 중요성을 강조했다.

구윤철 부총리 "성과 중심 경제 운영해야"
AD
원본보기 아이콘

구윤철 부총리는 이날 오전 정부세종청사에서 재경부 1차관과 각 실·국장 및 총괄과장 등 주요 간부가 참석하는 확대간부회의를 열었다.

구 부총리는 이 회의에서 성과 중심의 경제 운영을 강조했다. 앞서 발표된 대책을 토대로 2026년에는 초혁신경제 구현, 인공지능(AI) 대전환, K-GX(녹색전환) 등 분야별로 구체적인 성과를 만드는 데 집중해야 한다고 당부했다.


이를 위해 모든 분야를 획일적으로 다 추진하려 하지 말고 구체적인 목표를 정확히 설정하고, 설정된 목표에 정책 역량을 모아줄 것을 지시했다. 아울러 성장과 함께 그 성과가 골고루 퍼질 수 있도록 민생경제를 각별히 챙길 것을 당부했다.

특히 최근 물가와 환율 상황을 볼 때 생활물가 안정이 무엇보다 중요함을 강조하면서 각 부처와 합동으로 철저히 관리해줄 것을 주문했다. 또 청년과 지역에 대한 적극적인 지원이 필요하며, 이러한 민생 관련 고민들이 앞으로 설 민생대책 등을 포함해 준비 중인 여러 대책에 충분히 반영될 수 있도록 해달라고 지시했다.


구 부총리는 이런 역할을 제대로 수행하기 위해서는 재경부 먼저 선제적으로 정책 아젠다를 발굴할 수 있어야 한다고 강조했다. 각 부처와 함께 현안에 적극적으로 대응함과 동시에, 향후 발생할 정책 이슈를 미리 점검할 것을 지시했다. 이를 위해 재경부 내부적으로 충분한 토론이 이루어지고 그 과정에서 창의적인 아이디어가 발굴될 수 있도록 자유토론 방식의 실국 단위별 논의를 강화하겠다고 했다.


또 지금까지의 관행에서 벗어나 새로운 방식, 열린 마음으로 정책을 고민하고, 부내 소통과 부처간 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 정책을 발굴하고 혁신을 이끌어 달라고 강조했다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다" 韓 잠재성장률 올리는 길[신년인터뷰] 치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

與당무위 '1인1표' 의결…친명vs친청 지도부 대립에 진통 예상

새로운 이슈 보기