[포토] '이혜훈 청문회' 후보없이 공방만…여야, 청문회 개최 놓고 대치

19일 국회에서 열린 재정경제기획위원회에서 여야 의원들이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회 개최를 두고 날선 공방을 벌이고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>