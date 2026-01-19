강원도, 국비 10조 시대…인구 1인당 국비 확보 전국 1위

강원도, 국비 확보액 전국 5위

1인당 국비확보액 680만원 전국 1위

강원특별자치도(도지사 김진태)는 국비 확보 10조 시대에 진입한 가운데 인구 1인당 국비 확보액이 약 680만원으로 전국 1위에 해당한다고 19일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 19일 국비 확보 10조 시대에 진입한 가운데 인구 1인당 국비 확보액이 약 680만원으로 전국 1위에 해당한다고 발표하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

2026년도 강원특별자치도 국비 확보액은 총 10조2600억원으로 경기, 경북, 충남, 경남에 이어 전국 시도 중 5위에 해당한다.

이는 도보다 인구가 2배 이상 많은 인천(6조4000억원)과 부산(10조2000억원)보다 많은 수치다.

특히 국비 총액을 인구수로 환산한 인구 1인당 국비 확보액은 약 680만원으로 전국 평균 413만원을 크게 웃도는 수치다.

도는 이번 국비 확보 성과가 정부 차원에서 도가 추진 중인 주요 사업의 필요성과 중요성에 대한 공감한 결과로 보고 있다. 도는 앞으로 국비가 단순한 규모에 그치지 않도록 사업 추진의 완성도와 체감 성과를 높이는 데 행정력을 집중할 계획이다.

강원특별자치도, 국비 10조 시대. 강원도 제공 원본보기 아이콘

김진태 지사는 "국비 10조원이 체감되기 어려울 수 있지만 총 규모로는 전국 기준 5위, 도민 1인당으로 환산하면 약 680만원으로 전국 1위에 해당한다"며 "확보된 국비가 현장에서 차질없이 집행돼 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



