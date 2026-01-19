장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 19일 국회 로텐더홀 농성장에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 최고위 참석하는 장동혁 대표
2026년 01월 19일(월)
장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 19일 국회 로텐더홀 농성장에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
확진 숨기고 학교갔다가 집단감염…"심하면 사망한다" 대만 발칵
주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구
"진짜 못생겼다" 놀림받더니…'3만장 셀카'로 인생 역전한 여성
또 쿠팡 저격했나…이번엔 '9만원' 상당 쿠폰 지급 나선 무신사
"진작 살걸" 불과 1년 새 100만원 뛰었다…이젠 사치품이 되어버린 노트북
"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'
"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백
정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다
10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척
"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다