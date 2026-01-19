[포토] 장동혁 단식 농성 5일차

장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회 로텐더홀에서 민주당의 공천 뇌물·통일교 게이트 특검 수용을 촉구하며 5일째 단식농성을 이어가고 있다.







