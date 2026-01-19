본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국립민속박물관, '한국민속사회사전 사회조직 편' 발간

서믿음기자

입력2026.01.19 13:08

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

표제어 401항목, 사진 400여장 구성

국립민속박물관은 '한국민속사회사전' 두 번째 편인 '사회조직'을 발간했다고 19일 밝혔다.

한국민속사회사전. 국립민속박물관 제공

한국민속사회사전. 국립민속박물관 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사전은 산업화·도시화·디지털 전환을 거치며 변화해 온 한국 사회의 공동체와 사회조직을 전통부터 현대까지 아우르며 체계적으로 정리한 자료다. 민속이 과거 농촌 사회에 한정된 개념이 아니라, 현대 도시와 일상 속에서도 지속되는 살아 있는 문화임을 보여준다.


'사회조직' 편은 표제어 401항목, 원고 약 4800매, 사진 400여 장으로 구성됐으며, 공동체 생활공간·조직 형태·구성원·제도·활동·공동자원 등 범주별로 한국 사회조직의 유형과 특징을 정리했다.

부녀회·청년회·노인회 등 지역 생활 기반 조직과 함께, 동사무소에서 주민자치센터, 행정복지센터로 이어지는 행정 조직의 변화 과정도 담아 제도와 일상이 결합된 공동체 운영 방식의 변화를 보여준다.


도시화와 인구 이동 속에서 형성된 향우회·종친회·동창회 등 새로운 공동체 조직도 주요 사례로 수록했다. 이들 조직은 혈연·지연·학연을 매개로 현대 사회에서 전통적 공동체 관계를 재구성해 왔다.


산악회·축구동호회·야구동호회 등 취미 기반 모임 역시 현대 사회조직의 한 유형으로 다뤘다. 이러한 동호회는 여가를 넘어 세대 간 교류와 사회적 유대를 형성하는 공동체 역할을 하고 있다.

또한 독일·미국·중앙아시아 등 해외 한인회를 통해, 한국 사회조직이 국경을 넘어 이주 환경 속에서도 재구성되고 유지되고 있음을 보여준다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

與당무위 '1인1표' 의결…친명vs친청 지도부 대립에 진통 예상

새로운 이슈 보기