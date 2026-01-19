본문 바로가기
"주민의 건강 지킵니다" … 고성군, 건강피움센터 준공식 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.19 11:52

고성읍 농촌중심지활성화사업

경남 고성군은 19일 '고성읍 농촌중심지활성화사업 건강피움센터' 준공식을 개최했다.

고성군, 건강피움센터 준공식 개최.

고성군, 건강피움센터 준공식 개최.

이날 준공식에 이상근 고성군수, 최을석 고성군의회 의장, 백수명 도의원, 허동원 도의원, 고성군의회 의원 및 고성읍 농촌중심지활성화사업 운영위원 등 읍민 50여 명이 참석했다.


건강피움센터는 '2019년 농촌중심지활성화사업' 공모 선정을 통해 추진된 사업으로 총사업비 56억9000만원으로 고성읍 성내리 13-3번지 일원(고성읍 보건지소 인근)에 조성됐다.

시설은 대지 면적 1865㎡, 건축 연면적 1,169.66㎡로 건축물 1동, 지상 4층 규모로 마루운동실, 바둑교실, 체력진단실, 순환운동실, 수치유실, 영양교육라운지, 어린이체육시설 등을 갖추고 있다.


특히, 고성읍 보건지소 등 지역 보건자원과 연계해 주민의 건강관리 수요에 보다 체계적으로 대응할 수 있는 고성읍 중심지 생활서비스 거점으로 활용될 것으로 기대된다.


한편, 건강피움센터는 집기·비품 설치와 운영체계 정비를 거쳐 2026년 상반기부터 본격 운영할 예정이다.

김현주 농협기술센터소장은 "건강피움센터 준공은 행정과 주민이 함께 만들어낸 지역발전의 성과"라며 "주민의 따뜻한 관심과 적극적인 참여로 더욱 활기찬 공간으로 자리매김하길 바란다"라고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
