본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰 “김병기, 숭실대·수사무마 등 13가지 의혹…압수물 분석 중”

임춘한기자

입력2026.01.19 12:00

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박성주 경찰청 국가수사본부장은 19일 김병기 더불어민주당 의원의 각종 비위 의혹과 관련해 "고발이 29건 돼 있고, 숭실대·수사 무마 등 13가지 정도로 의혹이 분류된다"며 "피의자, 참고인 등 포함해서 34인을 조사했다"고 밝혔다.


경찰청.

경찰청.

AD
원본보기 아이콘

박 본부장은 이날 정례 기자간담회에서 "압수물 분석이 어느 정도 돼야 (김 의원) 출석이 가능할 것"이라고 말했다.

박 본부장은 공천헌금 의혹'에 대해서는 "김경 서울시의원을 현재까지 3회 조사를 했다"며 "(구속영장 신청 여부는) 수사를 더 해봐야 할 것 같다"고 밝혔다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 14일 서울 동작구 대방동의 김 의원 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실을 비롯해 김 의원의 측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장 자택 등 6곳을 압수 수색을 했다. 김 의원 차남의 대방동 아파트에도 수사관을 보냈다.


박 본부장은 여당 정치인에 대한 늦장 수사 지적에 대해서는 "필요한 수사를 절차에 따라 진행하고 있다"고 답했다.

박 본부장은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 각종 의혹에 대해서는 "총 7건 고발이 접수됐고, 서울 방배경찰서에서 집중 수사를 하고 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

李대통령, 伊총리와 정상회담…AI·방산 등 협력 MOU

새로운 이슈 보기