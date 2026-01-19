한림대, 2026년 지역 연계 AI 결합 교원 역량 강화 교육 성공 개최

한림대학교(총장 최양희)는 지난 7일과 14일 글로컬대학사업의 일환으로 '2026년 지역 연계 AI 결합 교원 역량 강화 프로그램: 오프라인 교육'을 성공적으로 마쳤다.

한림대 황현석 경영학과 교수가 '지역 연계 AI 결합 교원 역량 강화 교육'을 진행하고 있다. 한림대학교 제공

본 프로그램은 지역 기반 AI 교원 역량 강화와 실천형 AI 교원 양성을 목표로 기획됐으며 강원특별자치도 소재 재직 중인 초·중·고 교사, 교무행정사, 학원 강사, 대학교(직)원, 교육 전문가 등을 대상으로 진행됐다. 이를 통해 포럼형 실시간 온라인 수업 서비스(Class)를 활용한 생성형 AI 결합 교수·학습 설계 및 이러닝 콘텐츠 개발 역량 강화를 위한 온·오프라인 교육을 제공한다.

이번 오프라인 교육에는 1차 5명, 2차 26명 등 총 31명이 참석했으며, 참여자 만족도는 평균 96.1점(100점 만점)을 기록했다. 교육과정은 간진숙 한림대 교육혁신센터장의 '사례 중심 AI 활용 수업 운영 방법 강의'를 시작으로 ▲AI 활용 수업 이러닝 콘텐츠 제작 방법(황현석 경영학과 교수) ▲포럼형 실시간 온라인 수업 서비스(Class)를 활용한 AI 기반 수업 이러닝 콘텐츠 제작(간진숙 교육혁신센터장, 황현석 경영학과 교수) ▲프로젝트 결과 발표순으로 구성됐다.

이번 교육에 참여한 한 참가자는 "시니어 대상 교육을 담당하고 있다"며 "생성형 AI를 처음 활용했지만, 교육을 통해 혈압 예방 교육 콘텐츠를 직접 제작할 수 있어 많은 도움이 됐다"고 전했다. 또 다른 참가자는 "프롬프트 활용과 시각 자료 제작 과정이 공공 분야 교육 현장에 효과적으로 적용될 수 있을 것으로 느껴 인상적이었다"고 말했다.

간진숙 한림대 교육혁신센터장은 "이번 프로그램을 통해 지역 교원의 AI 활용 교육에 대한 이해와 실천 역량을 높이고, 강원 지역 교육 현장 전반에 AI 기반 학습 문화가 확산되는 계기가 되기를 기대한다"며 "향후에도 AI 교육 프로그램을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





