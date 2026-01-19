與, '1인1표' 갈등 수면 위로…공개회의서 친명vs친청 대립

19일 與 최고위 공개발언서 날선 발언

친명 "다음 전당대회부터 적용해야"

친청 "또 다른 제안 바람직하지 않아"

더불어민주당 지도부가 권리당원 1인1표제를 놓고 친명(친이재명) 대 친청(친정청래) 구도로 극명하게 대립했다.

19일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 친명계(이언주·황명선) 최고위원과 친청계(문정복·이성윤) 최고위원은 공개 발언에서 서로를 향한 날 선 발언을 이어갔다.

1인1표제에 대해 먼저 운을 띄운 황 최고위원은 "저 역시 1인1표제 도입을 찬성하고 당원 주권을 확대하는 데 앞장설 것"이라면서도 "다만 오얏나무 아래에서 갓끈을 고치지 않았던 옛 선비의 지혜처럼 오해를 덜어내는 장치가 필요하다"고 밝혔다. 그는 "1인1표제는 지도부 대부분이 약속한 대로 반드시 지켜져야 하는 동시에 지난번 부결됐던 의미도 가볍게 생각하면 안 된다"라며 "선거 룰을 개정한 당사자들이 곧바로 그 규칙에 따라 선출된다면 셀프 개정이라는 비판이 없을 수 없다"고 했다.

그러면서 "내용이 아무리 옳아도 과정에서 문제가 발생하면 정당성과 신뢰는 훼손된다"며 "해법은 명확하다. 1인1표제를 도입하되, 적용 시점을 다음 전당대회 이후로 적용하는 것으로 당헌·당규를 개정하면 된다"고 했다. 이어 "당원들에게 적용 시점과 절차를 묻고 그 결론을 당이 공개적으로 정리해야 한다"며 "전략 지역에 대한 표의 등가성 문제, 당원 주권 강화를 위한 방안 등을 구체적으로 준비해야 할 것"이라고 덧붙였다.

친청계 이성윤 최고위원은 "1인1표는 최고위원 보궐선거에서도 후보들 모두 찬성했고, 당원들의 가장 큰 관심사로써 지난해 8월 당대표 선거때 부터 충분히 공론화됐다"라고 반박했다. 그는 "김대중 대통령도 87년 6월항쟁 당시에 대통령 직선제를 주장했는데, 이것이 김 대통령이 대선에서 유리해지기 위한 정치적 주장이라는 비판이 나왔다"라며 "그러나 대통령 직선제는 국민이 이뤄냈다. 개인의 유불리가 아닌 대한민국의 민주주의가 나아가야 할 당연한 길이라고 생각했기 때문"이라고 덧붙였다.

문 최고위원도 "제가 토론수업을 받을 때 전제, 내용 중간에 '다만'이라는 표현을 쓰면 그 앞의 대전제가 무너진다고 배웠다"며 "그래서 전 토론을 할 때 주장하는 바를 하고 그다음에 '다만'이라는 표현을 쓰지 않는다"라며 친명계의 조건부 1인1표제 추진을 비판했다. 이어 "이 시간이 끝나면 당무위원회의가 열리고 곧바로 여론 수렴 절차에 들어간다"라며 "그 과정에서 또 다른 제안을 하는 것은 절대 바람직하지 않다. 차기 지도부부터 이를 적용해야 한다는 것은 또 다른 프레임과 문제를 만드는 일"이라고 했다.

이언주 최고위원은 전날 박수현 수석대변인의 '해당 행위' 발언에 대해 각을 세웠다. 그는 "이런(1인1표 관련) 토론을 일각에서 해당 행위 운운하면서 입틀막(입을 틀어 막는 것)하는 것은 민주주의 정신을 저버리는 것"이라며 "이것이 당 대표의 뜻도 아니라고 생각한다. 우리 당직자들도 괜한 오해를 유발하지 않도록 유의하시길 바란다"고 했다.

앞서 전날 박 수석대변인은 1인1표제 재추진 안건에 대한 비공개 최고위원회의 의결 과정에서 일부 지도부 인사가 반대 의견을 펼친 데 대해 "이런 논란을 촉발해 연일 당권투쟁 같은 기사를 만들어내고 있는데 조금 더 가면 이것이 '해당 행위'라고 비난받아도 할 말이 없는 상황이 올지도 모른다"고 한 바 있다.

