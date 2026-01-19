본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"오토바이 사려고"…새벽에 금은방 털려던 10대 4명 검거

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.19 11:27

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

망보기 등 역할 분담해 범행

광주 북부경찰서 전경.

광주 북부경찰서 전경.

AD
원본보기 아이콘

새벽시간 오토바이 구매 자금을 마련하기 위해 금은방에서 귀금속을 훔치려 한 10대들이 경찰에 붙잡혔다.


19일 광주 북부경찰서는 특수절도미수 혐의로 고등학생 A 군 등 10대 4명을 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

전북 정읍의 한 고등학교에 재학 중인 이들은 지난 17일 오전 3시 40분께 광주 북구 운암동의 한 금은방에 들어가 귀금속을 훔치려 한 혐의를 받고 있다.


조사 결과 A 군은 미리 준비한 벽돌을 던져 금은방 유리창을 깨고 내부로 침입했다. 하지만 진열장에 보관 중인 귀금속이 없어 범행은 미수에 그쳤다. 또 나머지 공범 3명은 A 군이 절도를 시도하는 동안 금은방 밖에서 망을 본 것으로 드러났다.


피해 신고를 접수한 경찰은 방범용 CCTV 등을 분석해 이들의 동선을 추적했고, 범행 하루 만인 지난 18일 오후 2시께 전북 정읍 일원에서 이들을 모두 검거했다.

A 군 등은 경찰 조사에서 "오토바이를 사기 위한 돈이 필요해서 범행했다"는 취지로 진술했다.


경찰은 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편, 구속영장 신청을 검토하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

李대통령, 伊총리와 정상회담…AI·방산 등 협력 MOU

새로운 이슈 보기