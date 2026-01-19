카카오페이, 직장인 '취미소비' 조명 콘텐츠 공개

유튜브 '웍크샵'에 '제정신유지비용' 공개

러닝·프리다이빙 편…매주 금요일 업로드

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 47,850 전일대비 750 등락률 -1.54% 거래량 149,470 전일가 48,600 2026.01.19 11:14 기준 관련기사 카카오페이, 해외배송 서비스 출시신원근 카카오페이 대표 "카카오, 원화 스테이블코인 생태계 구축기여"카카오페이 소상공인 지원 '오래오래 함께가게', 3년간 소비자 40만명 연결 전 종목 시세 보기 close 는 직장인 취미 생활과 그에 따른 소비 경험을 예능 형식으로 풀어낸 오리지널 콘텐츠 '제정신유지비용'을 공개했다고 19일 밝혔다.

콘텐츠는 자체 유튜브 채널 '웍크샵(ORKSHOP)'에 올렸다. 직장인 라이프스타일과 '취향 소비' 흐름을 콘텐츠로 묶어냈다.

제정신유지비용은 좋아하는 것에 기꺼이 지불하는 비용을 뜻하는 신조어를 차용해 기획됐다.

'월급은 스치고 덕질은 남는다'란 슬로건 아래 다양한 취미를 즐기는 직장인들의 일상과 소비를 담아낸다는 구상이다. 진행은 오마이걸 효정이 맡았다.

최근 공개된 '러닝'과 '프리다이빙' 편에서는 직장인들이 스트레스를 건강한 취미로 해소하는 장면을 중심으로 구성했다.

카카오페이는 MC 효정과 게스트들의 대화가 몰입감을 높였다는 반응이 이어지고 있다고 전했다.

향후에는 뜨개질, 발레, 승마, 캠핑 등으로 주제를 넓힌다. 영상은 매주 금요일 오후 5시 웍크샵에 정기 업로드된다.

콘텐츠 공개와 연계한 프로모션도 동시에 가동한다. 카카오페이는 '제정신유지비용 100만원' 추첨 이벤트를 진행하고, 제휴처 협업을 통해 카카오페이 결제 시 즉시 할인 혜택을 제공한다.

제휴처에는 러닝 분야 굿러너컴퍼니, 뜨개질 분야 쎄비 등도 포함된다.

카카오페이 관계자는 "취미를 통해 일상의 균형을 맞춰가는 직장인들의 건강한 소비 기록을 담은 콘텐츠"라며 "금융과 일상, 소비와 취향을 연결하는 콘텐츠를 지속적으로 선보여 사용자 접점을 라이프스타일 전반으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



