본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

직장인 건보료 연말정산, 국세청 자료로 자동정산

조인경기자

입력2026.01.19 11:06

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

203만개 전체 사업장, 사용자 신고 없이 간이지급명세서 전산연계

국민건강보험공단은 올해 전체 203만개 사업장이 직장가입자 건강보험료 연말정산 신고를 별도로 하지 않아도 자동으로 신고 처리된다고 19일 밝혔다.


직장인 건보료 연말정산, 국세청 자료로 자동정산
AD
원본보기 아이콘

기존에는 각 사업장이 근로자들의 건보료 연말정산을 위해 전년도 보수총액을 신고해야 했다. 이를 통해 전년도에 소득이 오른 직장인은 건보료를 추가로 내고, 줄어든 직장인은 더 낸 건보료를 돌려받았다.

국세청에 하는 근로소득 연말정산과는 별도여서 사업장 입장에선 사실상 동일한 내용을 이중으로 신고하는 셈이었는데, 국민건강보험법 시행령 개정으로 작년부터 관련 절차가 대폭 개선됐다.


건보공단은 지난해부터 사업장이 직장가입자 건보료 연말정산 신고를 별도로 하지 않게 했으나 제도 개선 초기의 안정적 운영을 위해 기존 처리 방법을 병행해왔다.


올해는 사업장 편익 제고를 위해 국세청에 제출한 간이지급명세서로 우선 연말정산한 후 정정이 필요한 사업장에 한해 추가 신고를 받는다.

국세청에 간이지급명세서를 제출한 사업장은 공단에 별도 신고 없이도 건보료 연말정산이 자동으로 처리됨에 따라 업무 부담이 대폭 줄어들 전망이다.


다만 사업장이 국세청에 근로소득 간이지급명세서를 제출하지 않았거나, 자동정산을 희망하지 않는 경우에는 '간이지급명세서 연계정산 제외 신청서'를 작성해 이달 말까지 건보공단에 신청해야 한다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

李대통령, 伊총리와 정상회담…AI·방산 등 협력 MOU

새로운 이슈 보기