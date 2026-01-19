산림청 "산불진화 인력·장비 확충…범정부 선제 대응"

올해 산불진화 인력과 장비가 대거 확충되고 범정부 차원의 협력체계가 강화된다. 기후변화로 빈번해진 산불 발생과 대형 산불 확산 우려가 커진 데 따른 대응조치다.

산림청은 19일 정부대전청사에서 이 같은 내용을 골자로 '2026년 전국 산불방지 종합대책'을 발표했다.

종합대책에는 산불 대응 역량 강화를 위해 진화인력 및 자원이 대폭 확충하는 내용이 담겼다. 산림청은 올해 정예 진화인력인 공중진화대를 104명에서 200명, 산불재난특수진화대를 435명에서 555명으로 대폭 증원한다.

담수량과 기동성을 대폭 향상한 다목적 산불진화차량 76대도 신규 도입해 활용한다. 다목적 산불진화차량은 대용량 물탱크를 갖추고 국내 산악지형에서 산불진화에 효과를 낼 수 있는 장점을 가졌다.

2022년 울진·삼척에서 발생한 대형 산불을 계기로 외국산 고성능 산불진화차량을 시범적으로 도입된 이 차량은 수입 단가가 높고 유지·관리에 부담이 큰 단점을 해결하기 위해 국산화를 위한 연구개발 사업을 진행, 2024년 국산화에 성공했다. 차량에는 앰뷸런스 기능·차량 자체 살수를 통한 차체 보호기능·물대포 기능 등이 탑재됐다.

공중진화 활동 강화를 위해 산불 현장에 투입될 헬기도 확충한다. 산림청은 올해 담수량 1만ℓ 용량의 대형헬기 1대를 신규 도입하고 봄철 산불조심기간 동안 총 2만ℓ 용량의 중형헬기 5대를 해외에서 임차해 운영할 계획이다.

특히 범부처 헬기 동원 규모를 기존 216대에서 315대로 대폭 확대하고 골든타임제도를 통합 운영해 산불이 발생했을 때 최단 거리에 위치한 헬기가 30분 이내 현장에 도착, 50㎞ 이내 모든 헬기가 현장에 투입될 수 있도록 하는 등 산불 대응에 신속성을 확보할 계획이다.

동해안·남부권에 국가산불방지센터 2개소(울진, 함양)를 설치·운영하고 봄철 산불조심기간 행정안전부·군·소방청·경찰청·기상청 등 유관기관 관계자로 구성된 국가산불대응상황실을 상시 운영하는 것도 종합계획에 포함됐다.

올해는 산불 대응 단계도 기존 4단계에서 3단계로 개편·운영된다. 또 시·군·구청장의 인접 기관 진화자원 동원 권한을 확대하는 동시에 재난 우려 상황에서는 산림청장이 초기부터 지휘함으로써 선제·압도적 산불진화 활동이 가능하도록 한다. 산불 발생 시 국유림관리소장 및 국가산불방지센터장은 국·사유림 구분 없이 즉시 출동해 국가책임을 강화한다.

이외에도 산림청은 봄철 집중됐던 영농부산물 파쇄 지원을 수확 후 월동 이전부터 시작하고 건축물로부터 25m 이내 입목을 허가 없이 임의로 벌채하는 것이 가능하도록 관련 규정을 개정하는 등 산불 예방 및 피해 최소화에도 무게를 더한다. 산불 관련 위법 행위에 내려지는 벌칙·과태료도 올해 상향할 예정이다.

김인호 산림청장은 "모두가 노력하면 산불은 막을 수 있는 재난"이라며 "산림청은 산불 예방 활동에 총력을 기울이고 산불이 발생했을 땐 선제·압도적 대응으로 국민 안전을 수호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





