광주 파랑새 안과, 희망2026나눔캠페인 500만원 전달

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 파랑새 안과가 '희망2026나눔캠페인' 성금·노인 방한용품 지원을 위해 총 500만 원을 기탁했다고 19일 밝혔다.

지난 16일 동구 파랑새 안과 10층 기획실에서 진행된 기탁식에는 임선택 원장을 비롯해 임채우 행정실장, 안준형 계장, 박흥철 광주사랑의열매 사무처장 등이 참석했다.

이번 기탁금은 파랑새 안과 임선택 원장, 김창룡 원장, 문형진 원장, 이준성 원장, 강연수 원장, 김영휘 원장, 문자영 원장이 함께 뜻을 모았다. 그중 300만 원은 희망2026나눔캠페인 성금으로 적립되어 광주지역 취약계층을 위한 생계비, 난방비, 의료비 등 긴급 지원에 사용될 예정이며, 나머지 200만 원은 서빛마루시니어센터를 통해 지역 내 어르신들을 위한 겨울 방한용품 지원에 활용될 계획이다.

파랑새 안과 임선택 원장은 "지역사회에 받은 사랑을 다시 나눌 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "특히 겨울철 한파로 어려움을 겪는 어르신들께 작은 도움이 되길 바라는 마음으로 기부를 결정했다"고 전했다.

광주사랑의열매 박흥철 사무처장은 "취약계층과 어르신을 동시에 생각한 파랑새 안과의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 성금은 기부자의 뜻에 맞게 투명하고 책임 있게 사용하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



