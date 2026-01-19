오세훈 서울시장이 19일 서울 관악구 신림7구역 재개발사업 대상지를 찾아 추진 경과 보고를 받고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 오세훈 시장, 신림7구역 재개발 현장 방문
2026년 01월 19일(월)
오세훈 서울시장이 19일 서울 관악구 신림7구역 재개발사업 대상지를 찾아 추진 경과 보고를 받고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"또 대박 났다" 낮부터 밤까지 '북적북적'…개막 2주 맞은 겨울축제 흥행 '폭발'
"진작 살걸" 불과 1년 새 100만원 뛰었다…이젠 사치품이 되어버린 노트북
홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는
주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구
"방광 다 망가진다" 자다가 소변 보는 젊은이 급증에…경고 날린 전문가들
"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'
"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백
정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다
10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척
"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다