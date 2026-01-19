신한은행, 설 명절 맞아 중소기업에 15조 자금 공급

신한은행은 설 명절을 맞아 일시적인 자금 수요 증가로 자금 운용에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 15조원 규모의 포용금융 지원에 나선다고 19일 밝혔다.

신한은행은 이번 지원을 통해 신규 6조1250억원, 만기 연장 9조원 등 총 15조1250억원 규모으 자금을 3월13일까지 공급한다.

지원 대상 기업은 업체당 소요 자금 범위 내에서 10억원까지 신규 대출을 받을 수 있다. 대출 만기 시 원금 일부 상환조건 없는 만기 연장과 분할상환금 납입 유예 등 기업의 자금부담을 완화하기 위한 금융지원도 함께 시행한다.

신한은행 관계자는 "설 명절을 앞두고 중소기업 고객들의 자금 운용 부담을 덜어드리기 위해 이번 금융지원을 마련했다"며 "앞으로도 중소기업과 소상공인을 위한 포용금융 실천에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 신한금융그룹은 최대 17조원 규모의 포용금융 공급 계획을 발표한 바 있다. 이 일환으로 두 자릿수 가계대출 금리를 한 자릿수로 일괄 인하하고, 신규 서민 신용대출 금리를 인하하는 '헬프업&밸류업' 프로그램 시행 중이다. 또한 중소기업 및 개인사업자가 보유한 대출 중 금리가 연 7%를 초과하는 경우, 초과 이자금액(최대 3%포인트)을 재원으로 대출 원금을 자동 상환하는 프로그램을 운영 중이다.

이달 말부터는 '선순환 포용금융 프로그램'을 시행할 계획이다. 이는 ▲개인사업자 고객 중 일정 구간의 저신용 차주를 대상으로 금리가 연 5%를 초과할 경우 초과분(최대 4%포인트)으로 원금을 자동 상환 ▲고금리 신용대출을 이용 중인 저신용 개인 고객을 대상으로 고정금리 장기 대출로 전환하는 내용을 담고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>