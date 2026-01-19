[포토] 12년 만에 재개발 시동건 신림7구역 찾은 오세훈

오세훈 서울시장이 19일 서울 관악구 신림7구역 재개발사업 대상지를 찾아 현장 점검을 하고 있다.







