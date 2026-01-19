광주은행, 다문화 가정 청소년 대상 '다다캠프'

광주은행이 13~16일 3박 4일간 정읍 JB아우름캠퍼스에서 호남지역 다문화 가정 청소년 80명을 대상으로 '다다캠프(다채롭고 다양한 문화체험 캠프)'를 운영했다. 광주은행 제공 AD 원본보기 아이콘

광주은행은 13~16일 3박 4일간 정읍 JB아우름캠퍼스에서 호남지역 다문화 가정 청소년 80명을 대상으로 '다다캠프(다채롭고 다양한 문화체험 캠프)'를 운영했다고 19일 밝혔다.

이번 캠프는 서로 다른 문화적 배경을 가진 청소년들이 다양한 체험 활동을 통해 자신의 가능성을 발견하고, 미래에 대한 꿈과 진로를 탐색할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

캠프 기간 참가 청소년들은 ▲광주은행 임직원이 직접 진행한 금융교육 및 금융골든벨 ▲AI체험 프로그램 ▲E-sports 산업 이해 프로그램 ▲도미노 협동 체험 ▲'취미가 직업이 된 이야기' 특강 ▲양궁 및 배드민턴 재능기부 프로그램 등 다채로운 활동에 참여하며 폭넓은 진로 탐색의 기회를 가졌다.

광주은행 임직원들은 청소년 눈높이에 맞춘 금융 교육을 통해 올바른 금융 가치관 형성을 도왔으며, 급변하는 디지털 환경에 대한 이해를 높이기 위해 AI체험 프로그램을 별도로 운영해 참가 학생들의 호응을 얻었다.

또한, SKT T1이 참여한 E-Sports 산업 이해 프로그램을 통해 게임을 넘어 하나의 산업으로 성장한 E-Sports 분야에 대해 알아보는 시간을 가졌으며, 도미노 체험 활동을 통해 협력과 소통의 중요성을 자연스럽게 체득할 수 있도록 했다.

이와 함께 종이비행기 국가대표의 특강을 통해 취미를 직업으로 발전시킨 경험담을 공유하며 꿈과 도전에 대한 희망의 메시지를 전했다. 광주은행 스포츠단 '텐텐양궁단'과 '비츠로 배드민턴단' 선수들이 재능기부로 참여해 기본자세와 기초 기술을 전수하는 등 일상생활에서 쉽게 접하기 어려운 직업군에 대한 체험 기회를 제공해 청소년들의 진로 탐색에 실질적인 도움을 줬다.

광주은행 이상채 경영지원본부장은 "이번 캠프가 다문화 청소년들이 자신의 가능성을 발견하고, 서로를 이해하며 한 단계 성장하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 광주은행은 지역 청소년들이 꿈을 키워갈 수 있도록 다양한 체험 중심의 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



