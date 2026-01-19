강진, 3조3천억 AI데이터센터 유치…산업 지형 전환 신호탄

전남도·베네포스와 협약 체결

300MW급 사업 2029년 가동 목표

연 100억대 세수·전문인력 고용 효과

전남 강진군이 3조3,000억원 규모 인공지능(AI) 데이터센터 투자 유치를 확정했다. 농어업 중심이던 지역 산업 구조에 대규모 첨단 산업 기반이 들어서는 첫 사례다.

지난 16일 전남도청 서재필실에서 강진군-전라남도-㈜베네포스가 강진 AI 데이터센터 건립을 위한 업무협약을 체결했다. 강진군 제공

강진군은 지난 16일 전남도청 서재필실에서 전라남도, ㈜베네포스와 '강진 AI 데이터센터' 건립을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 협약식에는 강진원 강진군수와 김영록 전남도지사, 이현효 ㈜베네포스 회장을 비롯해 대우건설, KT 등 사업 참여사 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 강진군 성전면 월하리 일원 약 8만7천 평 부지에 300MW급 AI 데이터센터가 들어선다. 민간 주도의 산업단지 지정과 인허가 절차를 거쳐 2029년 6월 완공, 7월 운영 개시를 목표로 한다. 군은 이번 사업이 현재까지 국내 최대 수준의 AI 데이터센터 프로젝트라고 설명했다.

사업에는 대우건설이 시공을 맡고, KT가 설비 설계를 담당한다. 재생에너지 공급은 탑솔라가 맡으며, 유진투자증권과 시드인베스트먼트가 금융 투자를 담당한다.

강진군은 데이터센터 유치 배경으로 전력 인프라를 꼽았다. 사업 부지 인근 0.2㎞ 거리에 전남 서남부권 유일의 345kV급 신강진변전소가 위치해 안정적인 전력 공급이 가능하다는 점이 주요 요인으로 작용했다. 해남과 신안에서 생산되는 신재생에너지가 이 변전소로 집결되는 구조여서, 재생에너지 사용을 전제로 한 데이터센터 운영에도 적합하다는 평가를 받았다.

군은 데이터센터 운영이 시작되면 매년 최소 100억 원 이상의 지방세 수입이 발생할 것으로 보고 있다. 직접 고용 인원은 약 200명 규모로 예상되며, 유지관리 기업 입주에 따른 추가 고용 효과도 기대된다고 밝혔다.

교통 여건 변화도 사업 추진 환경에 영향을 줄 것으로 군은 보고 있다. 올해 하반기 강진~광주 고속도로가 개통되면 광주까지 이동 시간이 30분대로 줄어들어, 인근 AI 관련 산업과의 연계도 가능해진다는 설명이다.

강진원 강진군수는 "3조3천억 원 규모 투자는 강진군 역사상 최대 투자"라며 "전담 조직을 통해 인허가 등 행정 절차를 신속히 지원해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



