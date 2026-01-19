국세청, '인공지능혁신담당관' 신설…"AI 서비스 기획·개발·검증 등 추진"

국세청의 국세행정 인공지능(AI) 서비스 기획·개발·검증 등을 추진할 전담 조직인 '인공지능혁신담당관'이 신설됐다.

국세청은 19일 '인공지능혁신담당관'의 출범을 알리는 현판식 행사를 진행했다고 밝혔다.

임광현 국세청장(왼쪽 세번째)이 19일 '인공지능혁신담당관' 출범을 알리는 현판식 행사에 참석해 기념사진을 촬영하고 있다. 국세청 AD 원본보기 아이콘

이번 조직 신설은 그간 임시조직으로 운영해 온 AI 혁신추진 태스크포스(TF)를 정규 직제화한 것이다. AI 선도부처로서 국정과제인 '세계 최고 AI 민주정부 실현'을 보다 속도감 있게 추진하기 위한 조치다.

국세청 인공지능혁신담당관실은 정보화관리관실 내 총 7개팀 31명 규모로 편성됐다. 앞으로 AI 서비스 기획·개발·검증, 데이터 품질관리 등을 수행하며 'K-AI 세정 대도약'을 견인할 예정이다.

특히 국세청은 올해 6월까지 정보시스템마스터플랜(ISMP) 사업을 통해 AI 국세행정 종합 로드맵을 수립하고, 예산 확보 및 AI 인프라 조기 구축에 총력을 기울일 계획이다.

앞으로 인공지능혁신담당관실은 미래혁신 추진단과 국세행정개혁위원회 등을 통해 국민 의견을 폭넓게 수렴해 '생성형 AI 챗봇'과 '생성형 AI 전화상담' 등 국민의 체감 효과가 높은 서비스를 순차적으로 선보일 예정이다.

임광현 국세청장은 "AI 대전환을 통해 최상의 납세서비스를 제공하고 조세정의를 구현해야 한다"며 "인공지능혁신담당관실을 중심으로 시스템과 데이터, 조직의 노하우를 총집결해 최상의 AI 국세행정 모델을 구축해 달라"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>