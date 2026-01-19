광주시립수목원, 공립수목원 등록 기념 식물 표본 전시

1월20일~3월1일 표본 36점 공개

광주시립수목원이 공립수목원 등록을 기념해 식물 표본 전시회를 연다. 전남 완도수목원과 협력해 마련한 이번 전시는 겨울 한가운데서 식물의 기록성과 생명성을 함께 보여준다.

행사 포스터. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

19일 광주광역시에 따르면 광주시립수목원은 오는 20일부터 3월 1일까지 방문자센터에서 '봄을 품은 투명한 겨울'을 주제로 식물 표본 전시회를 연다. 이번 전시는 광주시립수목원이 공립수목원으로 등록된 것을 기념해 완도수목원과 함께 마련했다.

이번 전시는 시립수목원이 기획했고, 표본은 완도수목원이 직접 채집·제작했다. 산딸나무 등 수목류 20점과 꽃향유 등 초화류 16점, 모두 36점이 전시된다. 표본은 솔리디움 공예와 레진 공예 기법을 활용해 액자 형태로 제작됐다. 꽃과 잎의 구조를 선명하게 관찰할 수 있도록 보존성을 높였다.

전시는 꽃이 피어 있는 순간을 투명한 표본에 담아 자연의 순환을 시각적으로 보여준다. 기록성과 예술성을 함께 전하는 데 초점을 맞췄다.

관람은 수목원 휴관일인 월요일을 제외하고 오전 9시부터 오후 5시까지 가능하다. 관람료는 무료다.

김희석 수목원·정원사업소장은 "광주시 제1호 공립수목원 등록을 기념해 시민에게 식물의 다양성과 가치를 알리기 위해 기획했다"며 "전시를 통해 봄의 온기와 수목유전자원의 소중함을 느끼길 바란다"고 말했다.

한편 광주시립수목원은 지난달 '수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률'에 따라 광주시 제1호이자 전국 38번째 공립수목원으로 등록됐다. 시립수목원은 등록을 계기로 녹색 공공서비스를 확대하고, 수목유전자원 보전·관리와 전시·연구·학습 기능을 강화할 계획이다.

전시 기간 중 겨울방학 특별체험 프로그램도 운영한다. 다음 달 13일까지 6~10세 자녀를 둔 가족을 대상으로 '흔적으로 찾는 야생동물', '나만의 다육이 정원 만들기', '똑똑한 로제트', '겨울나무로 전하는 마음' 등 4개 프로그램이 진행된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>