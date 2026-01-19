본문 바로가기
금산군, 지난해 깻잎 사상 최고 매출 764억원 기록

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.19 10:26

연매출 2년 연속 760억원 달성

품질 표준화·체계적인 유통·마케팅 전략 성공

박범인 금산군수 깻잎농가 현장행정 모습(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수 깻잎농가 현장행정 모습(사진=금산군 제공)

금산군의 대표적인 특화 농산물인 금산 깻잎 지난해 매출액이 사상 최고인 764억 원을 기록하며 2년 연속 연 매출 760억 원을 달성했다.


이번 성과는 전국적인 농산물 소비 위축과 생산비 증가 등 어려운 여건 속에서도 이뤄낸 결과로 금산 깻잎 산업의 안정성과 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

금산 깻잎은 우수한 품질과 안정적인 생산 체계를 기반으로 대형 유통망과 도매시장에서 높은 신뢰를 받아왔으며 스마트팜 도입 확대, 농가 조직화, 공동선별·공동출하 체계 구축 등을 통해 지속적인 성장을 이어오고 있다.


사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

특히, 품질 표준화와 체계적인 유통·마케팅 전략, 행정과 농업인이 함께한 협력 모델이 2년 연속 760억 원이라는 매출 성과를 달성하는 데 핵심적인 역할을 했다.


최원호 농정과 담당자는 "금산 깻잎의 높은 연 매출 기록은 산업이 일시적인 성과가 아닌 안정적인 성장 구조를 갖췄다는 것을 의미한다"며 "앞으로도 농가 소득 증대와 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
