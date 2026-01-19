SK하이닉스 LPDDR5X, 차량용 메모리 기능 안전 최고 등급 ASIL-D 인증 획득

인명과 직결되는 시스템 적용

가장 높은 수준의 기능 안전 등급

개발·설계·검증·품질 종합 평가 통과

SK하이닉스는 최신 저전력 메모리인 'LPDDR5X'의 차량용 D램 제품이 자동차 기능 안전 국제표준(ISO 26262)의 최고 등급인 '오토모티브 세이프티 인테그리티 레빌 D(ASIL-D) 인증을 받았다고 19일 밝혔다.

ASIL-D 제품 인증을 획득한 SK하이닉스 LPDDR5X. SK하이닉스 뉴스룸

ASIL-D는 인명과 직결되는 시스템에 적용되는 가장 높은 수준의 기능 안전 등급이다. 글로벌 기능 안전 인증기관 티유브이슈드(TUV SUD)가 개발 프로세스부터 제품 설계·검증·품질 관리 체계 전반을 종합적으로 평가해 부여한다.

이번 인증으로, SK하이닉스는 차량용 메모리 시장에서 고성능뿐 아니라 안전성과 신뢰성까지 충족하며 기술 경쟁력을 공식적으로 입증했다고 자평했다. 회사는 "단순한 기술적 성과를 넘어 차량용 메모리 사업 전략이 올바른 방향으로 진화하고 있음을 보여주는 중요한 이정표"라고 의미도 부여했다.

LPDDR5X 차량용 D램은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자율주행, 차량용 인포테인먼트 등 차세대 자동차 시스템에서 요구되는 고성능·저전력·고신뢰성을 동시에 충족하는 제품이다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 환경에서 대용량 데이터를 안정적으로 처리하고 시스템 오류 가능성을 최소화하는 특성도 보유하고 있다.

최근 자동차 내 전자·전기 시스템 비중이 증가하면서 차량용 D램의 경쟁력 역시 단순한 성능이나 불량률을 넘어 기능 안전 확보 여부가 핵심 지표로 부상했다.

SK하이닉스 LPDDR5X ISO 26262 제품 인증서. SK하이닉스 뉴스룸 원본보기 아이콘

이에 따라 SK하이닉스는 해당 제품에 ▲극한 환경에서도 안정적인 데이터 신뢰성 ▲고장 알림 및 자가 진단·수리 기능 ▲초고대역폭과 저전력 특성 등을 균형 있게 구현한 설계를 적용했다.

ASIL-D 인증에 필요한 조건에 맞춘 체계도 구축했다. 특히 SK하이닉스는 시스템적 결함을 제어하고 우발적 고장에 대응하기 위한 각종 기술을 적용했다.

시스템적 결함을 제어하기 위해 '기능 안전 관리 체계(FSM)'를 구축하고 개발에서 양산에 이르는 전 과정을 표준화된 프로세스로 관리했다. 고객 요구사항 정의부터 설계?검증?양산 관리까지의 모든 단계를 체계적으로 문서화하고 개발 과정에서의 모든 의사결정과 검증 결과를 기록하며 ASIL 등급에 따라 요구되는 검증 방법론도 철저히 적용했다. 또한 우발적 고장에 대응하기 위해 단일 고장 지표(SPFM), 잠재 고장 지표(LFM), 하드웨어 우발 고장 확률(PMHF) 등을 기준으로 한 관리 체계를 구축했다. ASIL-D는 이들에 대한 엄격한 수준을 요구한다.

SK하이닉스는 "글로벌 완성차 고객이 제품 채용 시 가장 중시하는 기능 안전 인증을 획득함으로써, 회사는 향후 차량용 메모리 사업 확대 및 고객 신뢰 강화 측면에서 의미 있는 경쟁력을 확보했다"고 강조했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



