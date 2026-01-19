서울성모병원, 소아전문응급의료센터 신규 선정

'응급 의료 안전망' 확대…하반기 오픈 예정

서울성모병원은 보건복지부가 지난해 말 주관한 '2025년 소아전문응급의료센터 추가 공모'에서 신규 선정됐다고 19일 밝혔다.

서울성모병원에 따르면 이번 선정의 배경엔 서울 서남부 및 인접 수도권역에 소아전문응급의료센터 여력 부족으로 인한 구조적인 진료 공백이 있는 것으로 알려졌다. 병원의 소아·청소년 환자 중 상당수가 지역 거주자로 구성돼, 실질적인 거점 병원 역할을 수행해 오기도 했다.

병원 측은 향후 24시간 소아 전담 전문의가 직접 진료하는 기존 체계에 더해, 핫라인과 패스트트랙 확대로 더욱 신속한 중증 응급환자 대응을 확대한다는 계획이다. 이를 위해 중증 응급환자 전담 진료, 소아중환자실(PICU) 연계 치료, 감염병 대응을 위한 음압 격리병상 운영 등 진료 인프라를 확대하고 하반기 오픈을 예정하고 있다.

올해 상반기 중 대대적인 시설 리모델링을 완료할 계획인 서울성모병원은 음압 격리 병상과 소아 전용 중환자실, 전용 입원실 등을 확충해 향후 감염병 유행 시에도 안전한 진료 환경을 보장하는 고도화된 인프라를 구축해나갈 것으로 알려졌다.

또한 국내 최대 규모의 소아혈액종양센터와 50병상에 달하는 신생아중환자실(NICU) 등과 연계해, 중증 소아 환자들이 골든타임을 놓치지 않고 치료를 받을 수 있는 안전망을 완성한다는 방침이다.

이지열 서울성모병원 병원장은 "대한민국의 미래를 지킨다는 마음으로, 권역 내 소아·청소년 환자들이 골든타임을 놓치지 않도록 의료 안전망 역할에 최선을 다할 것"이라고 했다.

한편 서울성모병원은 지난해 12월 소아 전문 의료체계 생태계 복원을 목표로 '성 니콜라스 어린이병원'을 개원한 바 있다. 중증·희귀난치 질환 진료 경험이 상급종합병원에 집중되는 특성을 바탕으로 풍부한 임상 경험과 체계적인 교육 시스템을 통해 미래 소아·청소년 전문의를 양성하겠다는 계획이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



