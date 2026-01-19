대전관광공사, '대전·충청 MICE 얼라이언스'신규 회원사 모집

대전·충청 MICE 산업 경쟁력 강화 위한 민·관 협력 파트너 모집

대전관광공사가 대전·충청 MICE 산업 경쟁력 강화를 위한 민·관 협력 파트너를 모집한다.

공사는 19일부터 2월 13일까지 대전·충청지역 MICE 산업의 지속적인 발전과 경쟁력 강화를 위해 민·관 협력 네트워크인 '2026 대전·충청 MICE 얼라이언스(DCMA)' 신규 회원사를 모집한다.

대전·충청 MICE 얼라이언스(이하 DCMA)는 전국 지자체 최초로 2010년 출범한 협의체로 대전·충청권 MICE 산업 관련 기관·기업 간 협력 네트워크 구축과 공동 성장을 목표로 운영되고 있으며, 현재 시설, 기획·운영, 지원 및 정책 협력 등 4개 분과 9개 분야, 82개 회원사가 참여하고 있다.

DCMA는 실질적인 MICE 유치·개최 협력과 역량 강화 중심의 활동을 지속해 왔으며, 이러한 협력 체계를 바탕으로 제28차 의료영상 컴퓨팅 및 컴퓨터 보조 중재 국제학술대회, 2025 세계동물유전학회총회의 성공 개최와 2027 국제 광자 공학 및 전자기학 분야 국제회의(PIERS), 2027 세계탄소총회(World Carbon), 2030 세계분말야금학회총회(World PM) 등 중·대형 국제회의 유치성과를 이뤘다.

이와 함께 MICE 실무 역량 강화를 위해 행사장 안전관리자 교육 등 현장 중심 교육 프로그램을 운영하고 타 도시 MICE 인프라를 직접 체험하는 벤치마킹 답사 프로그램을 통해 회원사의 실질적인 경쟁력 향상을 지원했다.

공동 마케팅 분야에서는 코리아 마이스 엑스포, 싱가포르 ITB Asia 등 국내·외 주요 MICE 박람회에 공동 참가해 대전 MICE 인프라를 홍보하고, MICE 주최자와의 1대1 비즈니스 상담을 통해 실질적인 성과 창출에도 기여했다.

이번 신규 회원사 모집은 대전 및 충청권에 소재한 MICE 산업 유관 기업 및 단체를 대상으로 한다. 가입 회원사에는 대전 MICE 주최자 대상 우선 연계 및 대전 MICE 지원제도 신청 시 필수 활용, 공동 마케팅 및 홍보물 제작, 교육·네트워킹·벤치마킹 프로그램 참여 등 다양한 혜택이 제공된다.

가입을 희망하는 기업·단체는 대전관광공사 홈페이지에서 가입 기준을 확인한 후, 오는 2월 13일까지 이메일 접수를 통해 신청하면 된다.





