"나만의 쪼르디 캐릭터 만들어줘" 카카오, 챗GPT로 이색 서비스

카카오가 인공지능(AI)을 통해 세상에 단 하나뿐인 나만의 캐릭터를 만들 수 있는 이색 경험을 제공한다.

카카오는 챗GPT 서비스를 활용해 이용자가 직접 '나만의 쬬르디' 캐릭터를 만들 수 있는 AI 이미지 생성 프로모션을 19일부터 진행한다고 밝혔다.

이용자가 사진을 업로드하면 AI가 해당 사진의 특성을 분석해 '쬬르디' 기반의 독창적 캐릭터 이미지로 재탄생 시켜주는 방식이다. 쬬르디는 니니즈(NINIZ)의 인기 캐릭터 죠르디의 세계관을 확장해 각양각색의 모습으로 변주한 캐릭터 군단이다.

이미지 생성을 희망하는 이용자는 모바일 카카오톡의 '채팅' 탭 상단에서 '챗GPT' 버튼을 눌러 서비스에 진입한 뒤, 우측 상단의 메뉴를 눌러 '나만의 쬬르디 만들기' 배너를 클릭하면 된다. 프로모션 페이지에 사진(1회당 1장)을 업로드하고 '생성' 버튼을 누르면 몇 분 후 이미지가 완성된다. 생성 완료 알림은 카카오톡 채널 메시지로도 발송된다.

쬬르디 캐릭터 이미지를 만들 수 있는 생성 기회는 매일 오전 10시에 초기화돼 이용자들은 매일 새로운 이미지를 다시 만들며 다양한 쬬르디 캐릭터를 수집하는 재미를 느낄 수 있다.

카카오 관계자는 "이용자들이 자신만의 특별한 캐릭터를 만들며 AI 서비스를 쉽고 재미있게 경험하길 바란다"며 "앞으로도 일상에서 다양한 방식으로 AI를 접하고 체험할 수 있는 사용성을 꾸준히 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

앞서 카카오는 지난해 10월 오픈AI와 협업을 통해 카카오톡 내에 챗GPT 서비스를 선보였다. 오픈AI 기술과 결합해 카카오톡 이용자에게 새로운 AI 경험을 제공하고, 카카오톡 이용자들은 이를 통해 손쉽게 AI를 경험할 수 있다.





