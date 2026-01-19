본문 바로가기
의정부시, 경력단절여성 위한 '컴활2급 자격과정' 교육생 모집

이종구기자

입력2026.01.19 09:55

경기 의정부시(시장 김동근)는 경력단절여성의 취업역량 강화를 위해 오는 2월 3일부터 3월 3일까지 '컴퓨터활용능력2급 자격증 취득과정' 참여자를 모집한다.

의정부시, 경력단절여성 위한 ‘컴활2급 자격과정’ 교육생 모집 포스터. 의정부시 제공

의정부시, 경력단절여성 위한 ‘컴활2급 자격과정’ 교육생 모집 포스터. 의정부시 제공

이번 교육은 자격 취득을 통해 경력단절여성의 재취업 기회를 넓히기 위해 마련했다.


교육은 3월 12일부터 4월 10일까지 북부직업전문학교(신흥로258번길 35, 6층)에서 진행되며, 모집인원은 15명 이내다. 대상은 의정부시에 거주하는 40~55세 경력단절여성 중 문서 작성 및 엑셀 기본 활용이 가능한 여성이다.

과정은 ▲컴퓨터 일반(윈도우 및 컴퓨터 활용) ▲스프레드시트 일반(수식 활용 및 차트 작성) ▲모의고사 및 최신 기출문제 풀이 등으로 구성되며, 교육비는 전액 지원된다. 신분증을 지참해 의정부시 일자리종합지원센터를 방문하면 신청할 수 있다.


의정부시 관계자는 "이번 교육이 경력단절여성이 다시 사회로 나아가는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 여성의 취업 지원을 위한 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

