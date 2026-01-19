[포토] 원/달러 환율 상승으로 출발

코스피가 꿈의 지수로 불리는 '오천피'(코스피 5,000) 돌파를 위한 상승세를 이어가고 있는 가운데 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 원/달러 환율은 0.4원 오른 1474.0 개장했다.







