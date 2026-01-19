본문 바로가기
남편은 고삐 잡고 아내는 조교사… '경마 커플' 첫 승

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.19 09:36

기수서 '조교사' 변신 김혜선, 박재이 기수와 감격 나눠

데뷔 21전 만에 마수걸이 우승, 남편과 환상 호흡 과시

기수와 조교사 조합을 이룬 '경마 커플'이 첫 승을 따냈다. 더구나 기수에서 조교사로 변신한 '부경의 여제'가 데뷔 21전 만에 승리를 신고했다.


지난 16일 렛츠런파크 부산경남 제2경주에서 김혜선 조교사의 관리마 '그랑크뤼'가 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이번 우승은 남편인 박재이 기수가 고삐를 잡아 일궈낸 부부 합작승이었다.

지난해 11월 25일 조교사로 데뷔한 김혜선은 초반 성적 부진을 겪었으나 2026년 들어 상승세를 타기 시작했다. 16일 첫 경주 2위에 이어 21번째 도전 만에 마침내 우승 트로피를 들어 올렸다.

김혜선 조교사(왼쪽)와 박재이 기수 커플이 우승 기념 촬영을 하고 있다.

남편 박재이 기수는 "다른 사람이 아닌 제가 직접 아내에게 첫 승을 선물하고 싶어 경주에 더 집중했다"며 애정을 전했다.


김 조교사는 "부부 사이라 기승을 맡길 때 더 신중했지만 박 기수의 스타일과 말이 잘 맞을 거라 판단했다"며 "서로 부담이 컸을 텐데 전략을 짠 대로 잘 운영한 남편에게 고맙다"고 답했다.


이어 김 조교사는 "기수 은퇴 후 쉴 틈 없이 달려오느라 정신없었지만 묵묵히 기다려준 마주님과 5조 마방 식구들 덕분에 첫 승을 거둘 수 있었다"며 "경주를 지켜볼 때는 마치 직접 말을 탄 것처럼 심장이 뛰었다"고 소감을 말했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
