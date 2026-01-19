본문 바로가기
안산시, 소상공인에 5000만원까지 특례보증 제공

정두환기자

입력2026.01.19 09:35

경기도 안산시는 경영에 어려움을 겪는 소상공인의 부담을 덜어주기 위해 총 100억 원 규모의 '소상공인 특례보증 지원사업'을 시행한다고 19일 밝혔다.

이 사업은 시가 경기신용보증재단에 출연한 재원을 바탕으로 지원하는 보증제도다. 신용등급이 낮거나 담보력이 부족한 소상공인은 시의 특례보증을 기반으로 금융기관 대출을 받을 수 있게 된다.


시는 올해 경기신용보증재단에 10억원을 출연했다. 관내 소상공인은 출연금의 10배에 해당하는 100억원 규모의 보증 한도 내에서 업체당 최대 5000만원까지 지원받을 수 있다. 시는 지원절차도 간소화해 보증서 발급 기간도 단축하기로 했다.

지원은 예산 소진 시까지 선착순으로 진행되며, 대출 신청을 희망하는 소상공인은 경기신용보증재단 안산지점에서 상담 후 신청서를 접수하면 된다.


이민근 안산시장은 "앞으로도 다양한 정책을 통해 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

