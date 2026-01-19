본문 바로가기
윤선생, '예스멤버스' 무료체험·신규가입 이벤트 실시

최호경기자

입력2026.01.19 09:34

체험 수업 참여 시 상품권 등 경품 증정

윤선생은 방문학습 브랜드 '윤선생영어교실'의 월 정액제 상품 '예스(YES)멤버스'를 대상으로 무료체험 및 신규가입 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.


이번 이벤트는 새해를 맞아 자녀의 영어 실력을 점검하고, 맞춤형 영어 학습을 시작하려는 학부모들에게 특별한 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

먼저 윤선생 예스멤버스 학습 체험을 신청한 전원에게 자녀의 정확한 실력을 파악할 수 있는 영어 레벨테스트와 전문 교사의 체험 수업이 무료로 제공된다. 오는 31일까지 무료 체험 수업을 완료한 고객에게는 추첨을 통해 ▲이마트 신세계 상품권 3만원권(10명) ▲스타벅스 교환권 2만원권(20명) ▲다이소 모바일 금액권 5000원권(40명)을 증정한다.


윤선생은 체험 학습 후 신규 가입하는 고객을 위한 혜택도 준비했다. 오는 3월 31일까지 윤선생 예스멤버스 신규 등록을 마친 회원에게 ▲온라인 영어도서관 3개월 무료 이용권 ▲네이버페이 포인트 1만원권을 전원 증정한다.


참여 방법은 윤선생 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 자녀 이름, 생년월일, 연락처 등을 입력해 신청하면 된다. 신청 완료 후 거주지 인근의 윤선생 센터에서 담당 교사와 일정을 조율해 레벨테스트와 체험 수업을 진행할 수 있다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
