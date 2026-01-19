한화투자증권, '델타랩' 누적판매액 7000억원 돌파

한화투자증권은 '델타랩' 누적 판매액이 7000억원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

한화투자증권의 델타랩은 2024년 10월 말 누적 판매액 6000억원 돌파 후 1년여만에 약 1000억원의 판매액을 기록하는 성과를 보였다.

델타랩은 금융공학 모델을 기반으로 주식 및 상장지수펀드(ETF) 등 운용자산의 변동성에 따라 편입비를 조정하는 랩어카운트 서비스로 꾸준한 성장을 이어오며 한화투자증권의 스테디셀러 상품으로 자리 잡았다. 특히 ▲삼성전자 ▲SK하이닉스 ▲NAVER 등 국내 대표 주식을 개별 유형으로 구분해 모집하고 동일한 운용자산이라도 모집 시점의 주가와 편입비율에 따라 구분 설계해 운용하는 특징이 있다. 또한 고객이 사전에 지정한 목표전환수익률에 도달 시 현금성 자산으로 전환하며 도달 전이라도 원하는 시점에 해지할 수 있어 능동적인 위험관리가 가능하다.

류은식 한화투자증권 상품전략실 상무는 "이번 성과는 고객 신뢰를 기반으로 한 한화투자증권의 운용 역량을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 시장 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 다양한 랩어카운트 상품을 제공하겠다"고 밝혔다.





