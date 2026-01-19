5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신

장중 4858.79 기록

19일 코스피가 약보합 출발했지만 이내 상승세로 돌아서면서 장중 사상 최고치인 4858선에 도달했다. 지난주 미국 증시에서 반도체 관련 기업들의 강세가 지속된 만큼 국내 증시에도 온기가 돌 것이라는 전망이 나온다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.23% 내린 7829.40으로 출발했다. 이후 곧바로 상승세로 돌아서면서 오전 9시9분께 사상 최고치인 4858.79를 기록했다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 1354억원, 939억원을 순매수했다. 반면 개인은 2013억원을 순매수했다.

코스닥은 전 거래일보다 0.17% 내린 952.93으로 개장했다. 역시 상승 반전하면서 오전 9시12분 기준 957.45까지 올랐다.

업종별로는 운송장비·부품 업종의 상승 폭이 3.24%로 가장 컸다. 이어 금속(1.99%), 오락·문화(1.72%), 기계·장비(1.25%), 운송·창고(1.02%), 건설(0.91%) 등의 순서를 보였다. 반면 의료·정밀기기(-1.68%), 제약(-1.29%), 보험(-1.07%), 섬유·의류(-0.81%), 종이·목재(-0.54%), 전기·전자(-0.34%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목은 희비가 갈렸다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 465,000 전일대비 52,000 등락률 +12.59% 거래량 2,712,854 전일가 413,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들 전 종목 시세 보기 close 는 무려 8.2% 올랐고 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 160,900 전일대비 9,800 등락률 +6.49% 거래량 1,309,185 전일가 151,100 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준국경 넘는 '에너지 유목민'…싼 전기료 찾아 해외로 떠나는 K공장코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close 도 3.2% 상승했다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 16,000 등락률 +2.57% 거래량 81,299 전일가 622,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[클릭 e종목]"HD현대重, 미포 합병·군함 수주로 실적 ↑"코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (2.0%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,327,000 전일대비 28,000 등락률 +2.16% 거래량 72,849 전일가 1,299,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (1.0%) 등은 강세를 보였다. 반면 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 436,500 전일대비 10,000 등락률 -2.24% 거래량 200,861 전일가 446,500 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-3.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,924,000 전일대비 23,000 등락률 -1.18% 거래량 16,026 전일가 1,947,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-1.9%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 95,200 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 4,803,623 전일가 95,300 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-1.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 149,300 전일대비 400 등락률 +0.27% 거래량 11,163,157 전일가 148,900 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-1.1%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 4,500 등락률 -1.15% 거래량 114,417 전일가 391,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준[특징주]로봇 업은 현대차, 8%대 강세 보이며 시총 3위…신고가AI가 깨운 美 ESS 슈퍼사이클…'미시간'서 연 5만대 물량 K-배터리가 책임진다 전 종목 시세 보기 close (-0.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 15,000 등락률 +1.98% 거래량 1,760,156 전일가 756,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준나스닥100 선물 지수 1% 가까이 급락…'그린란드' 사태에 선물시장 흔들잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-0.1%) 등은 떨어졌다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관은 각각 1133억원, 417억원을 순매도하고 있다. 반면 개인은 1618억원을 순매수했다.

역시 운송장비·부품 업종의 상승 폭이 3.04%로 가장 컸다. 이어 기타제조(2.44%), 기계·장비(2.05%), 섬유·의류(0.91%), 제조(0.88%), 전기·전자(0.79%), 통신(0.78%), 금속(0.59%) 등의 순서였다. 일반서비스(-1.70%), 운송·창고(-1.09%), 유통(-0.86%) 등은 하락세다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 9,500 등락률 +4.08% 거래량 195,264 전일가 233,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 5.7%로 가장 컸다. 이어 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 514,000 전일대비 21,000 등락률 +4.26% 거래량 228,500 전일가 493,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 273,000 전일대비 6,000 등락률 -2.15% 거래량 161,465 전일가 279,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (2.1%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 65,700 전일대비 1,000 등락률 +1.55% 거래량 182,763 전일가 64,700 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (1.2%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 147,700 전일대비 1,900 등락률 +1.30% 거래량 227,171 전일가 145,800 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (0.8%) 등의 순서였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 497,000 전일대비 21,000 등락률 -4.05% 거래량 432,941 전일가 518,000 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"[JPM 2026]전태연 알테오젠 대표 "'ALT-B4' 추가계약 내주도 가능" 전 종목 시세 보기 close (-4.3%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,800 전일대비 1,800 등락률 -3.42% 거래량 291,643 전일가 52,600 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-3.8%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 197,200 전일대비 300 등락률 -0.15% 거래량 370,474 전일가 197,500 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 [JPM 2026]"BBB 셔틀은 이제 필수"…에이비엘바이오, 릴리·GSK 잇는 빅파마 딜 예고코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 준비해야...연 4%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 92,200 전일대비 400 등락률 -0.43% 거래량 585,001 전일가 92,600 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 "전고체 시대 대비하자" 이동채 에코프로 창업주, 연구 현장 찾아코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 준비해야...연 4%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 167,300 전일대비 500 등락률 +0.30% 거래량 126,284 전일가 166,800 2026.01.19 11:00 기준 관련기사 코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-0.1%) 등을 떨어졌다.

이민우 기자



