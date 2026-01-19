경기 광명·충남 서천 등 5곳 관광두레 신규 사업지 선정

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 '2026년 관광두레' 신규 사업지역으로 경기 광명시, 충남 서천군, 전남 해남군, 울산 중구, 강원 철원군 등 5곳을 선정했다고 19일 발표했다. 또한 지역에서 활동할 관광두레 PD 5명도 선정했다고 덧붙였다.

관광두레는 지역 주민공동체가 관광두레 PD와 함께 지역의 관광 문제를 스스로 해결하고 숙박, 식음, 여행, 체험 등의 분야에서 자율적으로 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업을 운영하는 주민 주도형 관광 정책 사업이다. 2013년에 시작돼 지난해까지 147개 지역에서 관광두레 PD 195명, 지역 주민사업체 998개를 발굴·육성했다.

2026년 관광두레 사업지역과 관광두레 PD를 선정하기 위해 진행한 공모에서는 총 33개 지역과 관광두레 PD 후보자 60명이 지원했다. 문체부와 관광공사는 관광두레 PD 후보자의 전문성과 지역 이해도 및 현장성, 사업화 및 성과 창출 역량, 지자체와의 협력 계획 등을 기준으로 1차 서류 평가와 2차 종합 평가해 최종 사업지역을 선정했다.

올해 선발된 관광두레 PD는 앞으로 각 지역의 주민공동체를 발굴하고 이들이 자생력 있는 관광사업체로 성장할 수 있도록 계획 수립 단계에서부터 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 문체부는 관광두레 PD가 현장에 안정적으로 정착해 전문성을 축적하고 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 최대 5년간 활동비와 역량 강화 교육 등을 지원할 계획이다. 또한 관광사업체에는 창업 교육과 상담(컨설팅), 판로 개척 등을 지원할 예정이다.

관광두레 신규 사업지역과 관광두레 PD 공모 결과에 대한 자세한 내용은 관광두레 누리집과 관광공사 누리집에서 확인할 수 있다.

강동진 문체부 관광정책관은 "지역주민이 직접 관광사업을 기획·운영하는 주민 주도형 관광모델인 관광두레는 현장에서 지역 일자리 창출, 관광콘텐츠 다양화, 관광수익의 지역 환원 등 실질적인 성과를 축적해 왔다"며 "문체부는 앞으로 관광두레를 통해 성과 중심의 지원체계를 더욱 강화해 지역주민과 관광두레 PD가 함께 성장하고 주민 공동체가 안정적으로 사업을 운영, 스스로 성장할 수 있는 기반을 만드는 데 정책 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔다.





