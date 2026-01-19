“바다를 교실로”…부산교육청, 해양교육 사업 대폭 확대

‘부산의 해양과 미래’ 교과서 개발·보급



전문가 찾아가는 맞춤형 해양교육 강화

부산시교육청이 해양도시 부산의 정체성을 교육 현장에 본격적으로 녹여내기 위해 2026년 해양교육 사업을 대폭 확대 추진한다.

부산교육청은 올해 '부산의 해양과 미래' 교과서를 개발해 희망 고등학교에 보급하고, '찾아가는 해양문화 아카데미', '극지·해양 해설사 파견 프로그램' 등 해양 전문가가 학교로 직접 찾아가는 맞춤형 해양교육을 확대 운영할 계획이라고 전했다.

부산의 지역적 특성을 반영한 해양교육도 강화한다. 교육청은 '해양생태교육 리더학교' 15개교를 신규로 지정해 운영하고, 각 학교가 자율적으로 해양 관련 프로그램을 개발·운영하도록 지원한 뒤 우수 사례를 공유할 방침이다.

또 '해양·생태 진로체험 프로그램', '주니어 해양서포터즈' 운영을 통해 학생들에게 해양 분야 진로 탐색과 실천 중심의 체험 기회를 제공하며, 해양교육의 일상화를 꾀한다.

교육청은 2001년부터 운영 중인 부산해양교육발전협의회를 중심으로 해양클러스터 기관과 유관기관 간 협력 체계를 강화하고, 해양 관련 행사와 체험 프로그램을 유기적으로 연계·지원해 부산 해양교육의 내실화와 미래지향적 발전을 도모할 계획이다.

이와 함께 숙원사업으로 꼽혀온 (가칭)부산해양수련원 설립도 적극 추진해 체계적인 해양 체험·교육 기반을 마련한다는 구상이다.

김석준 부산시교육감은 "부산의 특화된 해양교육을 통해 바다의 가치를 이해하고 지키는 책임 있는 미래 해양인재 양성을 적극 지원하겠다"며 "학교와 지역사회, 전문기관이 함께하는 부산형 해양교육을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



