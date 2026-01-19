광명시-한양대 ERICA 손잡고 '미래과학 영재과정' 운영한다

초등 5~6학년 및 학교 밖 청소년 대상

대학 교수진이 기초과학 심화과정 교육

경기도 광명시가 한양대학교 ERICA와 손잡고 과학 영재 양성에 나선다.

광명시는 과학에 흥미와 잠재력을 지닌 초등학생을 대상으로 한양대 ERICA와 연계한 '광명 미래과학 영재과정'을 운영한다고 19일 밝혔다.

이 프로그램은 한양대 ERICA 교수진이 직접 참여해 가르치는 물리·화학·생명 등 기초과학 심화 교육과정이다. 대학의 전문성과 공공 영재교육이 결합한 광명시 대표 미래인재 양성 프로그램이다.

과정에는 광명시 초등학교 5·6학년 재학생이나 대안교육기관 소속 또는 동일 연령대 학교 밖 청소년이 참여할 수 있다. 시는 학년별로 15명씩 30명을 선발해 오는 3월부터 8월까지 월 2회 주말과 방학 기간에 프로그램을 운영할 계획이다.

교육은 실험·탐구·토론 중심으로 구성해 참가자들이 과학 개념에 대해 스스로 질문하고 사고하며 해답을 찾아가는 과정을 경험하도록 설계했다.

시는 이를 위해 24일 오전 10시 광명시청 본관 2층 중회의실에서 입학설명회를 개최한다. 설명회에서는 ▲프로그램 운영 방향 ▲수업 방식 ▲선발 절차와 일정 등을 상세히 안내한다. 설명회에는 별도의 사전 신청 없이 현장 참석이 가능하다. 자세한 내용은 광명시 또는 광명시디지털혁신교육센터 누리집에서 확인할 수 있다.

박승원 광명시장은 "기초과학을 토대로 변화하는 시대를 주도할 창의적 미래인재를 지역에서 책임 있게 키워나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>