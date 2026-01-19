본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

농협은행 청소년금융교육센터, 겨울방학 특강 실시

오규민기자

입력2026.01.19 09:09

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH농협은행이 초등학생을 대상으로 겨울방학 특강 '톡톡 눈송이, 데굴데굴 눈덩이! : 저축과 투자, 돈이 자라나는 마법'을 실시한다고 19일 밝혔다.


이번 특강에서는 저축의 중요성과 단기·장기 저축의 이해, 투자의 개념과 투자·투기의 차이, 주식·채권·부동산 등 다양한 투자상품의 종류 및 특징, 투자해야 하는 이유와 분산투자의 중요성 등 청소년 눈높이에 맞춘 금융 기초교육이 진행된다.

겨울방학 특강은 전국 14개 청소년금융교육센터에서 실시하며, 지역별 교육 신청 및 일정 등 세부 내용은 농협은행 청소년금융교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.


농협은행 관계자는 "청소년들이 저축과 투자의 개념을 자연스럽게 이해하고 금융에 대한 흥미를 키우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 금융교육을 통해 고객과 함께 밝은 미래를 만들어가는 따뜻한 농협이 되겠다"고 말했다.

농협은행 청소년금융교육센터, 겨울방학 특강 실시
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기