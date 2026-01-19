농협은행 청소년금융교육센터, 겨울방학 특강 실시

NH농협은행이 초등학생을 대상으로 겨울방학 특강 '톡톡 눈송이, 데굴데굴 눈덩이! : 저축과 투자, 돈이 자라나는 마법'을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 특강에서는 저축의 중요성과 단기·장기 저축의 이해, 투자의 개념과 투자·투기의 차이, 주식·채권·부동산 등 다양한 투자상품의 종류 및 특징, 투자해야 하는 이유와 분산투자의 중요성 등 청소년 눈높이에 맞춘 금융 기초교육이 진행된다.

겨울방학 특강은 전국 14개 청소년금융교육센터에서 실시하며, 지역별 교육 신청 및 일정 등 세부 내용은 농협은행 청소년금융교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

농협은행 관계자는 "청소년들이 저축과 투자의 개념을 자연스럽게 이해하고 금융에 대한 흥미를 키우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 금융교육을 통해 고객과 함께 밝은 미래를 만들어가는 따뜻한 농협이 되겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



