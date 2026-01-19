이광희 SC제일은행장, 청소년 불법도박 근절 캠페인 참여

정상혁 신한은행장 지명받아 캠페인에 동참

다음 참여자로 강태영 농협은행장 추천

이광희 SC제일은행장이 청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인에 동참한다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난해 3월 서울경찰청 주관으로 시작됐다. '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 슬로건 아래 청소년 도박 문제를 예방하고 심각성과 위험성에 대한 인식을 확산하기 위해 릴레이 형식으로 진행되는 범국민적 캠페인이다.

정상혁 신한은행장의 지명을 받아 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 강태영 NH농협은행장을 추천했다.

이광희 은행장은 "청소년을 노리는 불법 사이버 도박은 우리 모두가 관심을 가지고 근절해야 할 사안이다"라며 "SC제일은행은 청소년들을 보호하고 건전한 금융문화를 접할 수 있도록 금융사기 예방대책과 같은 금융 본연의 역할과 함께 청소년 금융교육 등의 사회적 책임을 지속적으로 다하겠다"고 밝혔다.

이광희 SC제일은행장(가운데)이 임직원들과 함께 ‘청소년 불법도박 근절을 위한 릴레이 캠페인’에 동참하며 청소년 도박의 위험성과 심각성을 알리고 있다. SC제일은행 AD 원본보기 아이콘





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



