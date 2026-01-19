이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 1.66P 내린 952.93 출발(0.17%↓)
2026년 01월 19일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는
"진작 살걸" 불과 1년 새 100만원 뛰었다…이젠 사치품이 되어버린 노트북
"또 대박 났다" 낮부터 밤까지 '북적북적'…개막 2주 맞은 겨울축제 흥행 '폭발'
"방광 다 망가진다" 자다가 소변 보는 젊은이 급증에…경고 날린 전문가들
"여기서 왜 나와?" 바닥을 뜯자 기어 나온 거북이…10년 넘게 갇혀 있었다
"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고
"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백
정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다
10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척
"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다