산청군, 소규모 사업장 지원으로 경영환경 개선 추진

경남 산청군은 2026년 소상공인 '소규모 경영환경 개선지원'과 '디지털 인프라 지원' 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 지역 내 소상공인의 경영비용 부담을 완화하고 지속적인 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

지원은 옥외 간판 교체, 내·외부 인테리어 개선, 입식 테이블 구매 등 점포 경영환경 개선 비용이다.

또 키오스크, 테이블 오더, POS 기기, 무인판매기 등 점포의 디지털화에 필요한 비용 중 공급가액 70%(최대 200만원)를 지원한다.

지원 대상은 공고일 기준 지역 내 6개월 이상 영업 중인 소상공인이며 신청은 오는 28일까지 사업장 소재지 읍면 사무소에서 가능하다.





