원·달러 환율 0.4원 오른 1474.0원 개장

김유리기자

입력2026.01.19 09:02

19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.4원 오른 1474.0원에 개장했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
