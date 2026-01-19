본문 바로가기
SSG닷컴, 설선물 얼리버드 기획전…가공·건강식품 10% 쿠폰

김흥순기자

입력2026.01.19 08:53

구매금액별 적립 혜택 추가
사전예약 혜택도 제공

SSG닷컴은 설 명절을 앞두고 오는 23일까지 '설선물 얼리버드 혜택 기획전'을 진행한다고 19일 밝혔다.


우선 명절 선물로 선호도가 높은 홍삼, 통조림, 한과 등 가공·건강식품 카테고리 상품에 사용 가능한 10% 장바구니 쿠폰을 제공한다. 5만원 이상 구매 시 최대 5만원까지 할인되며, 행사기간 ID당 2장씩 다운로드받을 수 있다.

SSG닷컴, '설 선물 얼리버드 혜택 기획전'. SSG닷컴 제공

SSG닷컴, '설 선물 얼리버드 혜택 기획전'. SSG닷컴 제공

구매 금액대별 적립 혜택도 있다. 행사 기간 쓱닷컴 명절 상품을 각 200만·300만·500만원 이상 구매한 뒤 적립 신청한 고객을 대상으로 각각 2만·6만·15만원 SSG머니를 적립해준다.


이 밖에 다음 달 6일까지 명절 선물 사전예약 혜택도 이어간다. 행사 카드로 이마트몰·신세계몰 명절 상품을 결제하면 최대 150만원까지, 신세계백화점몰 상품 결제 시 최대 40만원까지 SSG머니 적립 혜택을 받을 수 있다. CJ 스팸세트, 데체코 유기농 오일세트, LG생활용품 선물세트 등 일부 인기 상품은 최대 50% 할인한다.


SSG닷컴 관계자는 "명절 선물을 미리 준비하는 고객이 늘어나는 추세에 맞춰 풍성한 사전구매 혜택을 마련했다"며 "쓱닷컴 선물하기 기능을 활용해 상대방 주소를 몰라도 간편하게 선물할 수 있다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
