현대글로비스, 스타링크 도입 시작…"영화 다운 15분 → 2분"

전영주기자

입력2026.01.19 08:52

해운 디지털 전환 토대 마련

현대글로비스 가 보유 선박 45척에 저궤도 위성통신 서비스 '스타링크' 도입을 시작했다고 19일 밝혔다. 자동차운반선(PCTC)과 벌크선 등 올해 국내 입항하는 선박부터 차례로 설치 중이다.


스타링크는 미국 우주 개발 기업 스페이스X가 운영하는 지구 저궤도 위성통신 서비스다. 선박들이 지금까지 사용하던 정지궤도 위성은 지상 약 3만6000㎞ 상공에 있는 반면 스타링크 위성은 고도 550㎞의 낮은 궤도를 도는 소형 위성으로 통신망을 구성한다.

이에 스타링크는 기존 정지궤도 위성통신보다 데이터 전송 속도가 빠르다는 장점이 있다. 대양 항해 중 1.4기가바이트(GB) 영화 1편 다운로드에 드는 시간은 기존 15분에서 스타링크 도입 이후 2분으로 크게 단축된다.


현대글로비스가 자동차운반선(PCTC)과 벌크선 등 자체 보유 선박에 저궤도 통신위성 서비스 '스타링크'를 도입해 해상 통신환경 고도화에 나섰다. 현대글로비스

현대글로비스가 자동차운반선(PCTC)과 벌크선 등 자체 보유 선박에 저궤도 통신위성 서비스 '스타링크'를 도입해 해상 통신환경 고도화에 나섰다. 현대글로비스

현대글로비스는 스타링크 도입으로 해상안전 대응체계를 강화하고, 대용량 데이터 통신 인프라 구축과 선원 근무 환경 개선도 함께 추진한다. 선박 고장이나 선원 상병, 기상 악화 같은 해상 위험상황 발생 시 육상과 즉각적인 소통과 대응이 가능하도록 통신 범위와 속도를 확보한다. 이를 통해 원양 항해 중 발생할 수 있는 각종 비상상황에 대한 대응체계도 더욱 고도화할 방침이다.


이와 함께 현대글로비스는 안정적인 고속통신 인프라를 구축해서 향후 대용량 데이터 송·수신이 필요한 해운 디지털 전환에 선제적으로 대비한다. 이를 기반으로 선박 자율운항 기술과 인공지능(AI) 기반 예측 정비 같은 차세대 스마트 해운 기술 도입을 위한 토대를 마련한다.

또 해상 근무 선원들에게 육상 수준에 준하는 원활한 통신 환경을 제공함으로써 근무 여건을 개선한다. 기존에는 텍스트 중심의 제한적인 통신에 그쳤다면 스타링크 도입 이후에는 영상 스트리밍 시청과 가족과의 영상 통화도 가능해진다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

