CJ대한통운, 매일오네 1년…일요일 배송 67% 늘었다

소비재 중심으로 전체 물량 67%↑

CJ대한통운이 휴일 배송 서비스 '매일오네(O-NE)' 도입 1년 만에 소비재를 중심으로 휴일 배송 물량이 크게 늘어났다고 19일 밝혔다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

CJ대한통운이 지난해 데이터를 분석한 결과, 12월 일요일 배송 물량이 연초 대비 67% 증가했다. 상품 종류별로 생활소비재를 중심으로 물량이 크게 확대됐다. 출산·육아상품 배송물량은 316% 폭증하며 가장 높은 증가율을 기록했다. 기저귀와 분유, 유아용품 등 갑작스러운 구매 빈도가 높은 카테고리 특성상 '매일오네' 효과가 크게 발현된 것으로 분석됐다.

패션의류·잡화 상품군은 주말 쇼핑효과에 힘입어 93% 늘었고, 화장품·미용 카테고리가 89% 증가했다.

매일오네 도입 당시 주요 수혜 카테고리로 기대됐던 식품류 역시 물량이 70% 늘어났다. 신선식품은 변질 우려로 주말·공휴일 전에 택배 접수가 제한돼 식품 셀러들이 어려움을 겪었으나, 매일 오네 도입으로 판매일수 확대뿐 아니라 재고 관리에도 도움을 얻게 됐다는 설명이다. 지역 특산물 배송량은 연초 대비 138%나 증가, 지역 농수산물 셀러의 판로 확대에도 큰 도움이 되는 것으로 나타났다.

개인 간(C2C) 택배가 포함된 기타 부문의 증가율이 140%를 기록했다. 지난 9월 당근마켓과 손잡고 중고거래 이용자를 위한 '바로배송 서비스'를 개시하는 등 C2C 택배를 강화해 온 점이 주효했던 결과로 풀이된다.

CJ대한통운은 이를 토대로 '매일오네' 서비스 고도화 전략을 추진한다. 서비스 적용 지역을 지속 확대하고, 애플리케이션 개편을 통해 C2C 택배 활성화를 도모할 계획이다. 전국상인연합회와 협력해 전통시장 물류 상생 모델을 구축하는 등 셀러·소상공인 판로 확대와 소비자 만족도 제고에 주력할 방침이다.

윤재승 CJ대한통운 오네 본부장은 "매일 오네를 통해 배송범위가 넓어지고 끊김이 없는 배송이 가능해지면서, 셀러의 판매 기회 확대는 물론 소비자의 쇼핑 편의와 만족도도 크게 높아졌다"며 "지속적인 서비스 고도화를 통해 택배 산업 생태계의 성장을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



